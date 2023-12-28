В 2024 году в Сургуте начнется строительство центра протезирования

Весной 2024 года в Сургуте начнут строить протезно-ортопедического центр. Об этом стало известно в ходе штаба по вопросам строительства под председательством главы города.

«С этой целью мы выбрали участок, предварительно одобрили размещение объекта. Современный центр площадью более 4 тысяч квадратных метров будет располагаться по Иосифа Каролинского – одной из основных улиц Восточного микрорайона. Согласованы архитектурные решения. В настоящее время ведётся постановка участка на кадастровый учёт, после чего он будет передан ООО «Реабилитационно-оздоровительный центр «Жемчужина Югры» в аренду. Начало строительства – март-апрель 2024 года», – рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Коновалов.

ООО «Реабилитационно-оздоровительный центр «Жемчужина Югры» работает на территории Сургута с 2014 года. Специалисты изготавливают протезы верхних и нижних конечностей. Сейчас производственная площадка находится в арендуемом помещении по улице Иосифа Каролинского через дорогу от будущего здания центра.

Новое здание будет включать в себя производственные цеха, школу ходьбы, места для временного пребывания пациентов из других муниципалитетов, зал для занятий лечебной физкультурой, кабинет слухопротезирования, конференц-зал.

«В основном у нас обслуживаются граждане, у которых протезирование рекомендовано в рамках индивидуальной программы реабилитации инвалидов. Финансирование происходит за счёт средств федерального бюджета. Мы оказываем услуги в рамках данной программы бесплатно. В последнее время к нам часто обращаются участники специальной военной операции. К концу 2023 года зафиксировано 9 таких обращений, 4 инвалида уже обеспечены протезами», – пояснила заместитель генерального директора ООО «Жемчужина Югры» Алена Ананьева.

Глава города Сургута Андрей Филатов обратился к департаменту архитектуры и градостроительства с просьбой учесть элементы благоустройства территории около центра – подъездные пути, пандусы для максимального удобства людей с ограниченными возможностями здоровья. Он также поблагодарил специалистов центра за их работу и трепетность к пациентам: «Для нас главное – обеспечить доступность к такой потребности сургутян. Важно, чтобы ни один наш земляк не остался без внимания. Спасибо специалистам центра за такую деятельность, за вашу самоотдачу, неравнодушие. Постараемся сделать всё для реализации проекта. Это совершенно точно поможет нашим жителям приобрести другое качество жизни».

Отметим, что новый центр создаст более комфортные условия для пациентов и расширит спектр оказываемых реабилитационных услуг. Помимо этого, новое пространство позволит выделить до пять рабочих мест, открыть новое направление по слухопротезированию.