В 2024 году в Сургуте начнется строительство центра протезирования

Весной 2024 года в Сургуте начнут строить протезно-ортопедического центр. Об этом стало известно в ходе штаба по вопросам строительства под председательством главы города.
«С этой целью мы выбрали участок, предварительно одобрили размещение объекта. Современный центр площадью более 4 тысяч квадратных метров будет располагаться по Иосифа Каролинского – одной из основных улиц Восточного микрорайона. Согласованы архитектурные решения. В настоящее время ведётся постановка участка на кадастровый учёт, после чего он будет передан ООО «Реабилитационно-оздоровительный центр «Жемчужина Югры» в аренду. Начало строительства – март-апрель 2024 года», – рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Коновалов.
ООО «Реабилитационно-оздоровительный центр «Жемчужина Югры» работает на территории Сургута с 2014 года. Специалисты изготавливают протезы верхних и нижних конечностей. Сейчас производственная площадка находится в арендуемом помещении по улице Иосифа Каролинского через дорогу от будущего здания центра.
Новое здание будет включать в себя производственные цеха, школу ходьбы, места для временного пребывания пациентов из других муниципалитетов, зал для занятий лечебной физкультурой, кабинет слухопротезирования, конференц-зал.
«В основном у нас обслуживаются граждане, у которых протезирование рекомендовано в рамках индивидуальной программы реабилитации инвалидов. Финансирование происходит за счёт средств федерального бюджета. Мы оказываем услуги в рамках данной программы бесплатно. В последнее время к нам часто обращаются участники специальной военной операции. К концу 2023 года зафиксировано 9 таких обращений, 4 инвалида уже обеспечены протезами», – пояснила заместитель генерального директора ООО «Жемчужина Югры» Алена Ананьева.
Глава города Сургута Андрей Филатов обратился к департаменту архитектуры и градостроительства с просьбой учесть элементы благоустройства территории около центра – подъездные пути, пандусы для максимального удобства людей с ограниченными возможностями здоровья. Он также поблагодарил специалистов центра за их работу и трепетность к пациентам: «Для нас главное – обеспечить доступность к такой потребности сургутян. Важно, чтобы ни один наш земляк не остался без внимания. Спасибо специалистам центра за такую деятельность, за вашу самоотдачу, неравнодушие. Постараемся сделать всё для реализации проекта. Это совершенно точно поможет нашим жителям приобрести другое качество жизни».
Отметим, что новый центр создаст более комфортные условия для пациентов и расширит спектр оказываемых реабилитационных услуг. Помимо этого, новое пространство позволит выделить до пять рабочих мест, открыть новое направление по слухопротезированию.
Понятно, что молодые люди могут обойтись двумя месяцами хождения на костылях, а лицам пожилого возраста, инвалидам и маломобильных граждан «выход на лёд» грозит стать постоянным клиентом протезно-ортопедического центра.
600 обращений в травму за три дня с переломами рук и ног!
Никогда такого не было!
Люди получили физические повреждения конечностей и испытывают моральные страдания.
Кто должен ответить?
Кто возместить им физические страдания и компенсирует моральный вред?
Таки согласно Закона о защите прав потребителей и вообще согласно Гражданского кодекса, кто не обеспечил безопасность граждан на улицах города.
Управляющие компании и город, естественно.
Если человек сломал ногу на пешеходном переходе, то отвечает город. Если во дворе то отвечает управляющая компания.
Какие вопросы? За ущерб и страдания надо платить.
Но это в идеале. Никто и ни за что не заплатит.
Замучаешься справки собирать, бегая на костылях, ища свидетелей и выпрашивая копию видеосъемки с видеокамер «Умный город» и офисных видеокамер, доказывая что ты упал при гололеде на улицах города, а не со стремянки дома, наряжая новогоднюю елку.
А по сему город может помочь обывателям с переломанными ногами только расширением платного протезно-ортопедического центра.
«Все что могу, от себя лично»- сказал Андрей Филатов, подписывая распоряжение о расширении протезно-ортопедического Центра.
Впрочем и на том спасибо.