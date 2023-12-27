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​На Сургутской ГРЭС-2 завершена ремонтная кампания 2023 года

В этом году в филиале «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» были проведены средние ремонты двух энергоблоков

​На Сургутской ГРЭС-2 завершена ремонтная кампания 2023 года
Фото: А.Курочкин

В этом году в филиале «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» были проведены средние ремонты энергоблоков №3 и 5. Выполнен большой объем работ по замене элементов котла, трубопровода 3-го отбора, отводов питательной воды, а также контролю металла и экспертизе промышленной безопасности.

В рамках программы технического перевооружения на энергоблоке №3 выполнена замена комплексного аппарата генераторного КАГ-24 на новый элегазовый генераторный выключатель. Была проведена модернизация распределительных устройств энергоблока №3. На энергоблоках ПГУ-400 МВт в 2023 г. выполнили текущие ремонты оборудования и бороскопические инспекции газовых турбин. Заменен программно-технический комплекс (ПТК) системы управления внешними объектами и оборудованием химводоочистки (ХВО-3) на ПТК отечественного производства.

В 2023 г. на станции выполнен большой объем работ по остеклению главного корпуса. Заменены гидроизоляционное покрытие и основания на кровле котельного отделения в осях 45-46. Выполнена антикоррозийная защита эстакады от ГРЭС-1 до ГРЭС-2, газопровода от станции очистки газа №4 до ПГУ Сургутской ГРЭС-2..

Дополнительно, в этом году были выполнены ремонтные работы на дымовых трубах Сургутской ГРЭС-2. В том числе ремонт футировки, антикоррозийная защита колпака дымовой трубы и металлоконструкций ходовых лестниц
и площадок.

В 2023 году было разработано проектное решение по наращиванию гребня плотины Сургутской ГРЭС-2. Идет детальная проработка проекта производства работ.

В 2024 году начнется работа по устройству вентилируемого фасада здания инженерно-бытового корпуса (ИБК) Сургутской ГРЭС-2. Разработаны проектные
и цветовые решения. Утепление и заделка швов здания ИБК начнется, как только позволит погода.

Основная работа, которую предстоит выполнить энергетикам в 2024 году – это модернизация энергоблока №6. В 2023 году на станцию уже поставлен ротор генератора, большое количество оборудования для монтажа нового статора генератора и ряд других элементов. Модернизация начнется 01 августа 2024 года.


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27 декабря в 16:00, просмотров: 868, комментариев: 0
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