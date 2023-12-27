Преобразить Центральный рынок в Сургуте инвесторы намерены раньше срока

Реконструкцию Центрального рынка в Сургуте инвесторы планируют начать в июне следующего года. Преобразить рынок намерены раньше установленного срока. О ходе реализации инвестиционного проекта Главе Сургута Андрею Филатову сообщили на заседании штаба по вопросам комплексного подхода к реализации мероприятий по улучшению жилищных условий и повышения эффективности использования муниципального имущества.

«Реализация инвестиционного проекта по реконструкции здания Центрального рынка в Сургуте идет по графику. Осуществляется в соответствии с договором аренды на условиях инвестирования. Срок аренды– 25 лет. Стадия проектирования должна завершиться в феврале 2024 года. Два года запланировано на реконструкцию. Задолженность по договору аренды отсутствует», – рассказал начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма администрации города Дмитрий Колунин.

Концепция городского рынка предполагает создание современного пространства в формате фудмолла. Предусмотрены и торговые места для пищевых продуктов, в том числе местного производства, и рестораны национальной кухни, и сцена для проведения развлекательных мероприятий.

Реконструкция пройдет в четыре этапа, начнется с ресторанного блока левой части в июне 2024 года. Параллельно будет проводиться обновление сетей электро-, тепло-, водоснабжения, ливневой канализации. Следующие этапы: модернизация центрального блока и правой части здания, строительство двух ресторанных блоков. Последний этап – благоустройство территории – планируется закончить в ноябре 2025 года.

«По договору срок окончания всех работ: февраль 2026 года. Мы планируем завершить реконструкцию чуть раньше», – отметил учредитель ООО «Торговая индустрия» Олег Клесов.

В настоящее время завершается стадия проектирования. Инвестор также занимается привлечением посетителей городского рынка. Арендаторы рынка работают в прежнем режиме.

«Препятствия преодолены. Знаю, что пришлось решать множество задач и сложностей, связанных с экономической и внешнеполитической ситуацией. Важно, что инвестор находит решения и продолжает реализовывать проект. Рассчитываем, что на следующем заседании штаба во втором квартале следующего года мы сможем увидеть утвержденную концепцию. Отмечу, это важный для города проект. Это вклад инвесторов в муниципальное имущество. Оно передано в аренду, но остается в собственности города. И мы хотели удержать инвестора. Данный проект – не просто новая конструкция, но и путь для других инвесторов», – резюмировал Глава города Андрей Филатов на заседании штаба.