На складах кислоты и щелочи химического цеха филиала «Сургутская ГРЭС-2»

ПАО «Юнипро» автоматизированы все основные технологические процессы. Это позволяет вести управление операциями, в которых используются кислоты и щелочи

с рабочего места оператора.

Кроме того, автоматика позволила снизить риск ошибочных команд при управлении оборудованием. Обеспечено быстродействие запорной арматуры установленной

на емкостях с опасными химическими веществами. Установлены камеры промышленного телевидения, которые позволяют контролировать состояние всех систем.

Управление технологическими операциями на складах теперь исключает риски прямого контакта сотрудников с агрессивной средой. В том числе, реализован контроль за состоянием воздуха. Управление и мониторинг осуществляется на автоматизированных рабочих местах (АРМ) на щите управления химводоочистки №1.

Помимо этого, в химическом цехе филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» были выполнены работы по замене полов, фундаментов оборудования, ремонту стеновых панелей и потолков, установлены новые системы вентиляции, отопления и кондиционирования. Полностью демонтировано недействующее оборудование.

Воплощенные на складах с агрессивными веществами технические решения соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, а также правилам взрывобезопасности, действующим на территории Российской Федерации, обеспечивая безопасность жизни и здоровья людей.