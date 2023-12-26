Школьников из отдаленных территорий Сургута перевели на дистанционное обучение из-за непогоды

Сегодня, 26 декабря, 1 600 школьников из отдаленных территорий Сургута перевели на дистанционное обучение. Связано это с погодными условиями, рассказали в «Сургутской трибуне» со ссылкой на департамент образования города.

«В целях обеспечения безопасности учащихся, которые пользуются мерой социальной поддержки в виде подвоза до образовательной организации и обратно, обучение организовано с применением дистанционных технологий. Всего таких ребят около 1600, они обучаются в шести школах: № 4 имени Ларисы Ивановны Золотухиной, №44, № 15, № 20, № 32, № 22 имени Геннадия Федотовича Пономарева», – говорится в сообщении.

Напоминаем, гололед на дорогах Сургута спровоцировал рост обращений в травматологический центр. Накануне 250 горожан пришли к врачам за помощью. Причем 70 из них – пациенты детского отделения.