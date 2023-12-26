«Мы не закрываемся, мы переезжаем». В Сургутском драмтеатре рассказали о планах на 2024 год

В Сургутском музыкально-драматическом театре рассказали о планах на время глобального ремонта. Сразу после новогодних праздников здание культурного учреждения, расположенное на ул. Грибоедова, 12, закроется на реконструкцию примерно на год. В это время сотрудники театра планируют гастролировать и показывать спектакли на различных площадках. «Мы не закрываемся, мы переезжаем», - говорится в группе драмтеатра в ВК.

«Ремонт продлится приблизительно год. Мы будем ездить и гастролировать, играть спектакли и концерты на разных площадках города, района и, надеюсь, нашей любимой необъятной страны», - рассказала директор театра Светлана Астраханцева.

Последние спектакли в здании на Грибоедова, 12 пройдут в новогодние каникулы в январе. Зрители смогут увидеть мюзикл «Остров сокровищ», квартирники «Случайные песни» и спектакль-концерт «Со вкусом карри и любви». В планах на 2024 год - не только показы репертуарных спектаклей и концертов, но и подготовка нескольких премьер. В Сургуте показы будут проходить на таких площадках, как культурный центр «Камертон», Сургутская филармония, Дворец искусств «Нефтяник» и другие. Места показа будут указывать в афише.