Об ответственности за несанкционированное использование воздушного пространства беспилотными летательными суднами

В преддверии новогодних праздников напоминаем сургутянам, что в соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 г. № 138, выдача разрешений на полеты беспилотных воздушных судов осуществляется при наличии разрешения Администрации города.

Для получения разрешения необходимо заранее обратиться с заявлением в отдел профилактики терроризма управления по вопросам общественной безопасности Администрации Сургут на адрес электронной почты: garinskaya_on@admsurgut.ru. Образец заявления можно скачать по ссылке. Консультация по телефону: 8 (3462) 52-22-54.

Отметим, за нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрена административная ответственность (ст.11.4 КоАП). Для граждан штраф составляет от 20 000 до 50 000 рублей, на должностных лиц – от 100 000 до 150 000 рублей, на юридических лиц – от 250 000 до 300 000 или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В случае, если деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, предусмотрена уголовная ответственность (ст. 271.1 УК РФ) – лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В случае установления беспилотных воздушных судов просим проявлять бдительность и сообщать по телефонам: 112 или 102