18 команд сыграли во время турнира волейбола на снегу в Сургуте

23 декабря состоялся открытый турнир по волейболу на снегу, приуроченный к празднованию 100-летия отечественного волейбола. Мероприятие собрало на территории спорткомплекса «Снежинка» 18 команд любителей этого вида спорта и профессионалов.

Событие состоялось по инициативе депутатского корпуса, членов Молодёжной палаты при Думе Сургута и Молодой гвардии «Единой России». Среди организаторов также Федерация волейбола Сургута Федерация волейбола Сургута, РОО «Лига наций», управление физической культуры и спорта Администрация Сургута.

«Параллельно идёт Ночная волейбольная Лига. Есть команды оттуда. Есть даже две команды из деревни Сытомино. Мужская и женская. Ребята все болеют друг за друга. Некоторые потренировались уже на этой площадке, дали обратную связь. Замечания учтём при проведении следующих турниров. «Надеемся, что данный вид спорта точно получит большое развитие у нас в городе», - сказал председатель Молодёжной палаты при Думе Сургута Никита Никешин.

Напомним, в рамках празднования 100-летия отечественного волейбола в Сургуте в этом году прошли десятки мероприятий. Летом Дума города Сургута и члены Молодёжной палаты провели открытый турнир по пляжному волейболу. Как отметил тогда председатель Думы Сургута Максим Слепов:

«В Сургуте немало любителей этого вида спорта. Возникла идея не останавливать волейбольный сезон на открытом воздухе и провести соревнования ещё и зимой».

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» города Сургута Алёна Соловьева поблагодарила Команду Югры в лице Максима Слепова за возможность поиграть в волейбол в Сургуте зимой.

По мнению судей, лучше всех среди мужских команд сыграла «Федерация волейбола». Победителем среди женщин стала команда «Северные лисы».