Из-за уснувшего пассажира самолет экстренно посадили в Сургуте: мужчину приняли за мертвеца

Пассажира рейса «Уральский авиалиний» приняли за мертвеца – пилоты приняли решение посадить самолет в Сургуте, но мужчина очнулся. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Воздушное судно направлялось в Благовещенск из Екатеринбурга. У одного из маломобильных пассажиров поднялось давление во время полета, и он потерял сознание. Врачи и бортпроводники пытались оказать первую помощь, но тщетно. Командир сообщил диспетчерам, что на борту труп и принял решение совершить посадку в Сургуте.

«Когда борт уже приземлился в международном аэропорту Сургута, мужчина неожиданно пришел в себя. Как оказалось, 41-летний Роман Б. просто крепко спал. Однако пассажира все же забрали в больницу, а самолет полетел дальше, в свой пункт назначения Благовещенск. Как оказалось, с мужчиной все хорошо, он отправится домой другим рейсом», – сообщили в телеграм-канале Mash.