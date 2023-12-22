Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

23 декабря

Музыкальная программа «Зимняя сказка»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 17:00.

В эту субботу, 23 декабря Культурный центр «Порт» приглашает сургутян и гостей города настроиться на новогодний лад, посетив музыкальную программу «Зимняя сказка».

На сцене «Порта» состоятся музыкальные выступления юных учеников музыкальной студии «PLAY MUSIC», а также специального гостя вечера - группы «Крафт». В программе: мелодии из мультфильмов и кинофильмов, а также популярные композиции.

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 200 рублей. 0+

Новогодний выпуск импровизационного юмористического шоу «РАЗГОНЫ»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 20:00.

Да-да, это тот самый формат из интернета. Один в один: пять комиков приносят свои смешные мысли, истории и наблюдения, которые будут разгоняться на сцене. Будет не только традиционно смешно, но и по-новогоднему празднично. Построим планы на новый год, посмеёмся над планами на год уходящий, в общем, время проведём отлично.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета по предпродаже: 250 рублей, в день мероприятия – 300 рублей. 16+

Турнир по зимнему волейболу

Место проведения: Югорский тракт, 8, спортивный комплекс «Снежинка». Время: 11:00.

23 декабря, в субботу, на территории спортивного комплекса «Снежинка» состоится городской турнир по зимнему волейболу. Этот турнир, как и предыдущий – летний, посвящен столетию отечественного волейбола и призван вернуть ему звание самого массового вида спорта: когда игра появилась в нашей стране, в каждом дворе были натянуты волейбольные сетки и все – от мала до велика – были ей увлечены.

Популяризация волейбола в Сургуте, которой последние полгода Молодежная палата при Думе города и депутаты Думы уделяют большое внимание, позволит привлечь молодежь к спорту, занять детей во дворах. И в этом особую роль играют территориальные органы самоуправления – в их полномочиях организовать во дворах волейбольные площадки.

Зимний волейбол займет свое достойное место в рейтинге распространенных в нашем северном регионе снежных видов спорта. Зима в наших краях длинная, но это не повод отказываться от игры в волейбол. И завтрашний городской турнир это красноречиво продемонстрирует.

Вход свободный. 0+

24 декабря

Концертная программа «Новогодник»

Место проведения: большой зал МАУ «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18. Время: 18:00.

Представьте себе: Считанные секунды на исходе… бой курантов… желания загаданы... подарки вручены... И что же дальше?

Праздник непременно продолжается, если вы встречаете Новый год в компании с концертным оркестром духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд»!

Споем вместе любимые куплеты из песен «Синий иней», «Кабы не было зимы», «Звенит январская вьюга». Трудно усидеть на месте от головокружительных заводных мелодий. Артисты ансамбля танца «Калинка» зажгут танцевальные фейерверки своей энергией.

Как вам такой рецепт главного праздника в году? Тогда запоминаем слова, разучиваем движения и повторяем дома!

Художественный руководитель – заслуженный работник культуры России Валерий Санин.

Главный дирижер – заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры Татьяна Санина.

Художественный руководитель ансамбля барабанщиц и мажореток «Дефиле – Бэнд» - заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры Лилия Сергучёва.

Художественный руководитель ансамбля танца «Калинка» - Елена Конышева.

Солисты: Анастасия Парий (сопрано), Анастасия Умарова (сопрано), Александр Залюбич (тенор), Илья Мельник (тенор), Юрий Пупена (тенор), Валерия Мельник (альт сопрано), Венера Батыршина (колоратурное сопрано).

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 700 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Страноведческая гостиная «Экспедиция на Таймыр»

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, улица Республики, 78/1. Время: 16:30.

О своей экспедиции на Таймыр, расскажет Андрей Коновалов, любитель экстремальных путешествий, фотограф.

Вы узнаете, как экспедиция на двух машинах, в составе трех человек и двух собак, прошла, проехала, прокопала по бездорожью 3500 км. на севере России. Конечный пункт — город Норильск. На колесной технике этим маршрутом еще никто не проходил!

Таймыр — это регион в России, расположенный на севере страны, в Сибири. Территория Таймыра является одной из самых крупных в России и занимает площадь более 1 миллиона квадратных километров. В этом регионе проживают коренные народы севера: ненцы, долганы и эвены.

Телефон для справок: 28-56-93 (135). Вход свободный. 12+

Мастер-класс «Новогодний гном»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 11:00/14:00.

Сургутян приглашают на мастер-класс по созданию картины гуашью.

Телефоны для справок: 51-68-11, 51-68-10. Цена билета: детям до 18 лет – 300 рублей, взрослый билет – 450 рублей. 6+