«Агентство воздушных сообщений» в Сургуте продали частнику

В Сургуте продали АО «Агентство воздушных сообщений» за 125,1 млн рублей. Об этом пишет «Правда УрФО».

«ООО «Север-лес» зарегистрировано в Троицком административном округе Москвы. 52% общества принадлежит Василию Годвану, 48% – Юхиму Ильганаеву, по данным системы «Контур.Фокус». Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий», – сообщает издание.

Напомним, что объект хотели продать еще в 2014 году, но тогда он приносил прибыль. «АВС» включили в план приватизации в 2020 году и тогда оно оценивалось в 317 миллионов, но покупатель не находился.