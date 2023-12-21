Управление по делам ГО и ЧС Администрации Сургута информирует о правилах безопасности при катании с горок

Закончился период низких температур наружного воздуха и на ближайшее время синоптики обещают достаточно благоприятную погоду. Катание с горок – всеми любимое зимнее развлечение. Чтобы отдых был не только приятным, но и безопасным, стоит внимательно относиться к выбору горки и средствам для катания.

Помните, что горки для катания – это место повышенной опасности. Откажитесь от катания на необорудованных горках, таких как: на берегу реки Сайма в районе историко-культурного центра «Старый Сургут», протоки Бардыковка в районе ул. Гагарина, где установлены запрещающие знаки «Переход (переезд) по льду запрещен» и «Катание на тюбингах, санках, снегокатах, ледянках запрещено!».

Управление по делам ГО и ЧС напоминает основные правила безопасного поведения при катании с горок:

- поднимайтесь на снежную или ледяную горку только в месте подъема, оборудованном ступенями;

- выдерживайте дистанцию по отношению к едущим впереди и избегайте столкновение с ними;

- не съезжайте, пока не отошел в сторону предыдущий спускающийся;

- не задерживайтесь внизу, когда съехали;

- не перебегайте зону скатывания;

- не поднимайтесь на горку там, где навстречу скатываются другие;

- не катайтесь, стоя на ногах и на корточках;

- старайтесь не съезжать спиной или головой вперед, на животе, всегда смотрите вперед, как при спуске, так и при подъеме;

- избегайте катания с горок с неровным ледовым покрытием;

- используйте для спуска с горки безопасный инвентарь (тюбинг, ледянка), исключающий риски причинения вреда себе и окружающим.

Обезопасьте себя и своих детей от тяжелых травм и повреждений!