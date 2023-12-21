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В Сургуте пройдет турнир по зимнему волейболу

Сургутян приглашают на турнир по зимнему волейболу

В Сургуте пройдет турнир по зимнему волейболу
Фото: volleyballfans.ru

23 декабря, в субботу, на территории спортивного комплекса «Снежинка» состоится городской турнир по зимнему волейболу. Этот турнир, как и предыдущий – летний, посвящен столетию отечественного волейбола и призван вернуть ему звание самого массового вида спорта: когда игра появилась в нашей стране, в каждом дворе были натянуты волейбольные сетки и все – от мала до велика – были ей увлечены.

Популяризация волейбола в Сургуте, которой последние полгода Молодежная палата при Думе города и депутаты Думы уделяют большое внимание, позволит привлечь молодежь к спорту, занять детей во дворах. И в этом особую роль играют территориальные органы самоуправления – в их полномочиях организовать во дворах волейбольные площадки.

Зимний волейбол займет свое достойное место в рейтинге распространенных в нашем северном регионе снежных видов спорта. Зима в наших краях длинная, но это не повод отказываться от игры в волейбол. И завтрашний городской турнир это красноречиво продемонстрирует. Начало соревнований в 11.00.

Организаторы соревнований:

Молодежная палата при Думе города

Дума города Сургута

Администрация города Сургута

Федерация волейбола города Сургута

Спортивная школа «Аверс»

Главный партнер соревнований

Югорское отделение ПАО Сбербанк


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Сегодня в 17:04, просмотров: 223, комментариев: 0
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        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#320 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#321 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
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              bool(true)
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              ["_e":"CComponent":private]=>
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            string(9) "afterSave"
          }
        }
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        bool(false)
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        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
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        *RECURSION*
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        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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