Жителя Сургута арестовали по обвинению в убийстве брата

В Сургуте арестовали 35-летнего местного жителя по обвинению в убийстве брата. Преступление произошло ночью 16 декабря в доме №3 по ул. Лермонтова. По данным пресс-службы СУ СКР по ХМАО, обвиняемый, будучи пьяным, нанес брату удар в область жизненно важных органов.

«В результате умышленных действий обвиняемого, направленных на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему, смерть последнего наступила на месте преступления», - отметили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Расследование продолжается.