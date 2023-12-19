Сургутские ТОСы наградили за лучшие практики

В Сургуте состоялось награждение участников федерального конкурса лучших практик по управлению многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор» в рамках проекта «Жители МКД». На региональном уровне отметили лучшие практики, в том числе сургутские. Победителями признаны 7 участников из Сургута: неравнодушный житель, 5 ТОСов и дачный кооператив.

Благодарственные письма от Главы города Сургута Андрея Филатова и Секретаря Ханты-Мансийского регионального отделения партии «Единая Россия» Бориса Хохрякова вручили председатель городской Думы Максим Слепов и директор МКУ «Наш город» Наталья Стебекова.

«Комфорт для каждого из нас начинается с уюта в квартире, подъезде, дворе. Это наше место силы! Для меня и коллег-депутатов важно, что сургутяне активно участвуют в благоустройстве города. Такой опыт шести товариществ собственников жилья и одного дачного товарищества Сургута отметили на региональном уровне всероссийского конкурса», – отметил председатель городской Думы, представитель Команды Югры Максим Слепов.

В номинации «Лучший подъезд» отмечены активный житель дома Ксения Микулина и председатель ТОС № 28 Любовь Нургатина. В номинации «Лучший двор» - председатели ТОСов: «Лидер» - Людмила Шамро, ТОС № 33 – Марина Носова, ТОС № 3 – Людмила Романенко, ТОС № 23 – Наталья Кузнецова и председателя ТСН «Энергостроитель» Елена Артеева.

«Отрадно, что с каждым годом в проекты по благоустройству территории вовлекается больше людей. Такие проекты поддерживает и Администрация города, и Глава Сургута Андрей Сергеевич Филатов. Благодарим участников за активную жизненную позицию, привлечение людей к благоустройству дворов», – отметила Наталья Стебекова.

Добавим, проект стартовал в июле по инициативе партии «Единая Россия». Заявилось около 5 тысяч участников, из них - 48 югорчан.