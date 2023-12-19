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ТОСы Сургута отмечены на региональном уровне федерального конкурса «Лучший дом. Лучший двор»

Сургутские ТОСы наградили за лучшие практики

ТОСы Сургута отмечены на региональном уровне федерального конкурса «Лучший дом. Лучший двор»
Фото: администрация Сургута

В Сургуте состоялось награждение участников федерального конкурса лучших практик по управлению многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор» в рамках проекта «Жители МКД». На региональном уровне отметили лучшие практики, в том числе сургутские. Победителями признаны 7 участников из Сургута: неравнодушный житель, 5 ТОСов и дачный кооператив.

Благодарственные письма от Главы города Сургута Андрея Филатова и Секретаря Ханты-Мансийского регионального отделения партии «Единая Россия» Бориса Хохрякова вручили председатель городской Думы Максим Слепов и директор МКУ «Наш город» Наталья Стебекова.

«Комфорт для каждого из нас начинается с уюта в квартире, подъезде, дворе. Это наше место силы! Для меня и коллег-депутатов важно, что сургутяне активно участвуют в благоустройстве города. Такой опыт шести товариществ собственников жилья и одного дачного товарищества Сургута отметили на региональном уровне всероссийского конкурса», – отметил председатель городской Думы, представитель Команды Югры Максим Слепов.

В номинации «Лучший подъезд» отмечены активный житель дома Ксения Микулина и председатель ТОС № 28 Любовь Нургатина. В номинации «Лучший двор» - председатели ТОСов: «Лидер» - Людмила Шамро, ТОС № 33 – Марина Носова, ТОС № 3 – Людмила Романенко, ТОС № 23 – Наталья Кузнецова и председателя ТСН «Энергостроитель» Елена Артеева.

«Отрадно, что с каждым годом в проекты по благоустройству территории вовлекается больше людей. Такие проекты поддерживает и Администрация города, и Глава Сургута Андрей Сергеевич Филатов. Благодарим участников за активную жизненную позицию, привлечение людей к благоустройству дворов», – отметила Наталья Стебекова.

Добавим, проект стартовал в июле по инициативе партии «Единая Россия». Заявилось около 5 тысяч участников, из них - 48 югорчан.


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Сегодня в 10:53, просмотров: 334, комментариев: 0
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