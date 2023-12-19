Сургутский университет победил в конкурсе по безопасности в Югре

Самым безопасным вузом Югры назвали Сургутский государственный университет. Он выиграл в конкурсе на лучшую учебно-материальную базу в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в автономном округе, сообщили в «Сургутской трибуне».

«В СурГУ действительно большое внимание уделяется вопросам профилактики противопожарной безопасности. Неоценимый вклад в эту работу вносит кафедра безопасности жизнедеятельности Института естественных и технических наук под руководством Елены Викторовны Майстренко. Научная и методическая помощь с их стороны, безусловно, оказала влияние на итоги конкурса. Отрадно, что и наши выпускники после обучения остаются трудиться в университете, а мы, в свою очередь, с удовольствием передаем им практический опыт», − рассказал проректор по безопасности СурГУ Владик Хисматуллин.

СурГУ набрал в пять раз больше баллов, чем Нижневартовский университет, который занял второе место. У Сургутского вуза 1 544 балла, у нижневартовского − 362.