В Сургуте к Новому году не изменится время, когда нужно начать соблюдать тишину

В преддверии празднования Нового года напоминаем горожанам, что не допускается использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, совершать иные действия, нарушающие тишину и покой с 22.00 до 08.00 часов. Полномочия по работе с обращениями граждан о нарушении прав на отдых в ночное время находится в компетенции должностных лиц полиции.

Как направить сообщение, заявление о нарушении тишины и покоя:

Обратиться можно в устной форме по телефону 102 (всегда на связи) или направить письменное заявление в форме электронного документа на сайте УМВД ХМАО – Югры в разделе «Прием обращений» по адресу: https://86.мвд.рф/, а также направить заявление на бумажном носителе по почте или отнести в УМВД России по городу Сургуту.

В обращении необходимо изложить обстоятельства дела: где совершено нарушение, когда, в какое время, место-источник и характер шума.

Действия полиции при получении сообщения, заявления:

Сообщение, заявление подлежат обязательному рассмотрению должностными лицами полиции, правонарушение подлежит пресечению.

По результатам рассмотрения сообщения, заявления составляется протокол об административном правонарушении и виновное лицо привлекается к административной ответственности либо выносится мотивированное определение об отказе в возбуждении производства по делу об административном правонарушении по основаниям, установленным в законе.

В любом случае лицо, чьи права на отдых нарушены, должно быть уведомлено о результатах рассмотрения его сообщения, заявления.

В какой срок составляется протокол об административном правонарушении:

Согласно Кодексу РФ об административном правонарушении протокол об административном правонарушении должен быть составлен не позднее двух суток с момента выявления нарушения.

Почему такой сжатый срок:

Привлечь виновное лицо к административной ответственности можно только в течение двух месяцев с момента совершения правонарушения. Истечение этого срока является основанием для отказа в привлечении к ответственности.

Как обжаловать решение должностного лица об отказе в составлении протокола об административном правонарушении либо бездействие должностного лица полиции:

Жалоба на действия либо бездействие должностного лица полиции может быть направлена начальнику УМВД России по городу Сургут либо в УМВД ХМАО –Югры (определение об отказе в возбуждении дела также может обжаловано в Сургутский городской суд).