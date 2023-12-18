Здание Сургутского музыкально-драматического театра закроют на капитальный ремонт

Сургутский музыкально-драматический театр на улице Грибоедова закроется на капитальный ремонт после новогодней кампании. Здание ждет обновление внешнего и внутреннего облика, а также техническое переоснащение. Однако долгожданный ремонт не остановит работу театра, сообщили в «Сургутской трибуне».

Административный состав учреждения уже переехал в арендованные помещения по улице Индустриальная, 1. В них же будут репетировать и актеры театра. Всего в грядущем году планируется представить горожанам семь премьер. Кроме того, намечаются гастроли по России и Сургутского района.

Жители города смогут посмотреть спектакли на разных площадках города. Премьеры представят в том числе и на сцене филармонии.

Напоминаем, что ранее правительство Югры одобрило заявку Департамента культуры ХМАО на субсидию для оснащения Сургутского театра.