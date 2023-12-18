Зампредседателя Думы Сургута подвел итоги 2023 года

Заместитель председателя думы Сургута, депутат Александр Олейников подвел итоги работы в уходящем году. Так, благодаря его содействию, выполнен капитальный ремонт муниципального проезда от детского сада «Росток» до Кардиологического диспансера, частично восстановлено дорожное покрытие внутриквартального проезда на участке между домом на Киртбая, 21 и магазином «Магас», между домами №18 и 19 на той же улице и детским садом «Лесная сказка».

В соответствии с наказами избирателей из бюджета города были выделены деньги на приобретение оборудования для столовой 30-й школы, устройство теневого навеса и пешеходных дорожек в детском саду «Калинка».

В ходе совместной работы с жителями избирательного округа обозначены проблемные вопросы, решение которых находятся у депутата находятся на постоянном контроле:

1. Строительство школы в микрорайоне 5А.

2. Строительство школы в 35, 35А микрорайонах.

3. Строительство стоянки автотранспорта возле городской поликлиники №4, а также строительство второго заезда в микрорайон 37.

4. Перспективные планы по обустройству территорий в парке «Кедровый Лог».

5. Строительство спортивного сооружения на территории «Спортивного ядра в 35А микрорайоне».

6. Реновация, ремонт, реконструкция дороги по улице Игоря Киртбая.

7. Обустройство сквера в микрорайоне 37.

«В заключение отчета о результатах моей деятельности, как депутата Думы города Сургута, хочу искренне поблагодарить жителей избирательного округа, коллег депутатов, сотрудников аппарата Думы города Сургута, сотрудников администрации за плодотворную совместную работу и помощь в выполнении общих задач!» – заключил зампредседателя.