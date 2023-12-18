Спикер городского парламента отчитался о своей работе за год

Председатель Думы Сургута Максим Слепов представил отчет о проделанной за год работе. За этот период от горожан поступило 143 обращения. В 2023 году удалось добиться ремонта проезда Дружбы, на который неоднократно обращали внимание избиратели, а также снос деревянных домов в районе Городского культурного центра. Кроме того, благодаря работе депутатского корпуса удалось установить ограждение у спортивной площадки и освещения футбольного поля.

«На заседаниях комитета по бюджету налогам, финансам и имуществу, который я возглавляю в Думе города, с коллегами рассмотрели 66 вопросов. Особо отмечу кропотливую работу депутатского корпуса, аппарата Думы, Контрольно-счетной палаты совместно со всеми службами и подразделениями администрации города над проектом бюджета города на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов. В текущем году депутатами поддержана инициатива администрации города по установлению отдельных дополнительных мер социальной поддержки и в целом социальная направленность расходов бюджета. Рассмотрены вопросы установления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан», – подчеркнул спикер городского парламента.

При этом продолжается наблюдение за ходом организации парковок возле Кардиоцентра, поликлиники № 2, поликлиники № 4, здания ООО «Газпром трансгаз Сургут».