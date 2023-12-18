В Думе Сургута рассмотрели стратегию развития города

Сургутские депутаты ознакомились со стратегией развития города до 2050 года. Согласно отчету администрации, в 2044 году в городе будет проживать 570 тысяч человек. Поэтому властям муниципалитета следует подумать о комплексном развитии уже застроенных территорий, чтобы обеспечить население необходимой для комфортной жизни инфраструктурой.
«Вы проделали очень большую работу. Недавно встречались с институтом, но они не смогли ответить на вопрос о развитии дачного массива города – это треть от общей территории муниципалитета, где люди проживают постоянно и имеют прописки. Вы планируете дороги и коммуникации провести, построить социальную инфраструктуру?» – спросил депутат Владимир Болотов.
Замглавы города Артем Кириленко ответил, что на уровне стратегии все население будет охвачено социальными объектами, однако территориально они не привязаны к конкретному месту: «Понятно, что в рамках реализации стратегии этот норматив должен быть обеспечен максимально комфортно для жителей Сургута, но в первую очередь это надо предусмотреть в генплане. Сейчас зоны для обустройства социальной инфраструктуры на территории дачных кооперативов не обозначены, но если в процессе работы появится решение, предусматривающее это, то в первую очередь предстоит найти возможность для реализации проекта».
Депутат Дмитрий Гордеев также отметил важность развития дорожной инфраструктуры – количество постоянно проживающих в Сургуте человек неуклонно растет, и уже сегодня горожане наблюдают острую нехватку парковочных мест и жалуются на пробки.
«Вы сообщили, что при достижении численности 680 тысяч человек в Сургуте нам всем станет тесно. Каким образом в стратегии отражено развитие транспортной инфраструктуры? Как будем расширять дороги? Как ездить, где парковаться?» – задал вопрос представитель городского парламента.
Власти города подчеркнули, что в стратегии предусмотрены дорожные каркасы, а система общественного транспорта будет и дальше расширяться.
«Со своей стороны могу сказать, что мы провели большую работу. Да, вопросы были, но они все решены. Можем поблагодарить администрацию города за проделанный путь», – резюмировал депутат Богдан Гужва.
Но к сожалению, рост численности населения снижает качество жизни в городе и если не принимать меры противодействия, то всем будет плохо.
Была вот Стратегия развития города до 2020 года.
Что произошло за 20 лет за период с 2000-2020 г.г. глазами сегодняшнего обывателя.
Какие качественные изменения в городе произошли?
Ну да, скажите вы! Сначала был один гипермаркет «Богатырь», а сейчас эвон их сколько!
Да шло интенсивное развитие торговой сферы от мелких лавок, ларьков и советских приватизированных магазинов до ныне существующих гигантских ТРК, сетевых «Лент», «Метро», «О’Кей», «Пятёрочек», «Магнитов» и так далее по списку.
Да шло интенсивное строительство новых жилых районов.
Да, главным застройщиком города стал ДСК-1 «Сибпромстроя», который начал свою знаменитую серию 17-этажных домов без подвалов и чердаков с дома на Университетской, 19 и 15 лет интенсивно их строил, дополняя их «доминантными» 25- этажными домами.
Да появился в городе «ЗапСибинтерстрой» (Украина), впоследствии «Северстрой», который удивил город ЖК «Венеция», ЖК «Возрождение», ЖК «Жемчужина Югры» и армянские строители построили свой вариант домов -цитаделей на Ленина.
Появилась «Александрия» с домами трамплинами и 25-этажными «доминантными башнями».
Появились несколько 25- этажных башен на Югорском тракте от Московской компании «Версо-Монолит».
Появились высотки «Ключей» и тд и тп.
Да, качественные изменение произошло от строительства пяти-девятиэтажных домов к высотному строительству.
Качественным изменением можно назвать и появление подземных парковочных мест в новых жилых районах.
К качественному изменению можно приплюсовать и построенные здания новых двух сургутских университетов.
Да в городе за 20 лет произошли большие количественные и качественные изменения в градостроительной политике.
Сегодня даже город занимает первые рейтинговые места по качеству и комфортности жизни в городе.
Могут ли сегодня 18 декабря 2023 года депутаты Думы Сургута сказать, что город за последние 20 лет превратился в город свой мечты?
Что Стратегия развития города до 2020 года была правильной и она должна быть продолжена?
Что всех все устраивает и ничего менять не надо?
Что город идеален и у него нет недостатков?
Что остаётся его только отшлифовывать ещё чуть чуть, как драгоценный бриллиант?
Пока в Стратегии развития города до 2050 года ответ от депутатов звучит скорее да, чем нет.
«Все хорошо прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо».
Такой мотив как мне показалось звучал в выступления депутатов и Администрации в их оценке Сургута в 2050 году, согласно их Стратегии развития.