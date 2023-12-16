Выходить на лед до сих пор нельзя: есть возможность утонуть

Несмотря на сильные морозы, рекомендация не выходить на водные объекты действует: об этом сообщили в управлении по делам ГО и ЧС администрации Сургута. В первую очередь, рекомендация актуальна для владельцев снегоходной техники.

«Даже в сильные морозы на водоёмах есть полыньи, которые частично замерзают с небольшой толщиной льда, либо не замерзают вообще», — предостерегают в управлении, отметив, что, если вы заметили человека, попавшего в беду или сами оказались в опасности, следует тут же сообщить об этом по телефону 112.