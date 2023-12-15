На ремонт административного здания в Сургуте потратят почти 190 миллионов

В Сургуте смогли найти деньги для ремонта административного здания на Маяковского, 15. На реставрацию требуется около 190 миллионов. Планируется, что работы будут оплачены из средств бюджета. Об этом сообщили в ходе заседания думского комитета по городскому хозяйству и перспективному планированию.

«Концепция предусматривала, что мы найдем дополнительные источники в бюджет города именно продажей нашего муниципального имущества и после из этого источника непосредственно будем финансировать ремонт данного здания. Своевременно разработали дорожную карту, но сегодня вынуждены констатировать, что мы получили отрицательный опыт», — сообщил директор департамента имущественных и земельных отношений Алексей Дворников.

Напомним, что ранее власти Сургута приняли решение реконструировать здание на Маяковского, 15, чтобы чиновники могли переехать туда с арендованного офиса на Гагарина, 11. Сделать это планировалось до 1 октября 2024 года, однако аукцион по продаже гостиницы «Кедр» и «Агентства воздушных сообщений» за 273 миллиона провести не удалось. Летом 2023 года проект оценивался в 176 миллионов.

«Планировалось, что мы будем реконструировать здание за счет вырученных средств с продажи акций гостиницы «Кедр» и «АВС». Если торги опять не состоятся, у вас есть какие-то планы по поиску дополнительного источника финансирования?» – уточнил народный избранник Богдан Гужва.

Власти сообщили, что после получения негативного опыта с продажей акций они решили пойти другим путем: «На выполнение капитального ремонта здания по улице Маяковского, 15, в проекте бюджета на 2024 год предусмотрены средства на разработку проекта — порядка трех миллионов рублей. Оставшиеся средства — чуть более 180 миллионов рублей на выполнение капремонта в последующие два года», — ответил директор ДИЗО.

Депутаты обратили внимание на то, что сейчас идет тенденция на удорожание строительных материалов: «Эта цифра – 186 миллионов… Это по состоянию на какое время? Является ли эта сумма пропорциональной?» – задал вопрос Богдан Гужва.

В администрации ответили, что данная сумма является предельно допустимой. В ходе торгов власти планируют опираться именно на такую стоимость. Тем не менее, не все смогут переехать с Гагарина, 11 – управление дошкольного образования останется на том же месте. Но администрация планирует найти другие решения по размещению данного структурного подразделения.

К обсуждению этого вопроса в Думе города вернутся весной следующего года.