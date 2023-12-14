Водитель не заметил, как наехал на двухлетнего ребенка в Сургуте

В Сургуте водитель, сбивший двухлетнего мальчика и покинувший место происшествия, найден. Им оказался местный житель города 1983 года рождения с водительским стажем более 20 лет. По словам мужчины, он не заметил, как совершил наезд на ребенка и об этом узнал от полицейских, рассказали «СургутИнформТВ» в сургутском Управлении внутренних дел.

Сейчас водитель предоставляет всю необходимую информацию правоохранителям. Его автомобиль отправили на штрафстоянку. Подчеркнем, что мужчина за все время нарушил ПДД четыре раза, в этом году − нисколько.

По информации СМИ, следственный комитет также начал проверку в отношении матери двухлетнего ребенка. Сам малыш сейчас переведен из реанимации в детское отделение травматологии и ортопедии. У него закрытый перелом бедра.