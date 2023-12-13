Главным врачом Сургутской окружной клинической больницы станет Евгений Краснов

Власти Югры назначили главным врачом Сургутской окружной клинической больницы Евгения Краснова. Он вступит в должность с 1 января 2024 года. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном сайте правительства региона.

«Назначить на должность с 1 января 2024 года главного врача бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская окружная клиническая больница» Краснова Евгения Анатольевича», − говорится в документе.

Евгений Краснов трудится в больнице более 30 лет и прошел профессиональный путь от врача хирурга до заместителя главного врача по хирургической помощи одного из крупнейших лечебных учреждений Югры.

Действующий главврач ОКБ Галина Шестакова руководила учреждением с 2005 года − 18 лет. Сейчас она покидает свою должность из-за достижения предельно допустимого возраста на этому посту.

В материале siapress.ru Галина Шестакова подвела итоги своей работы.