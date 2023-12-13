В ДТП в Сургуте пострадал двухлетний мальчик, упавший со снегоката

Накануне вечером, 12 декабря, на улице Федорова в Сургуте водитель сбил двухлетнего мальчика, упавшего со снегоката на проезжей части, после чего скрылся. Ребенок получил травмы, добавили в пресс-службе отделения пропаганды УГИБДД Югры.

«В 17:37 на улице Федорова, неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, по предварительным данным, допустил наезд на мальчика, упавшего со снегоката, который везла мать», − говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки в Югре зарегистрировали три ДТП, в которых трое человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.