В гаражном кооперативе на Быстринской в Сургуте произошел взрыв

Сегодня вечером, в 17:48, на улице Быстринская, 19 в Сургуте загорелся гаражный кооператив. Предположительно в здании находится пять автомобилей. Информация о потерпевших или пострадавших не поступала, рассказали в пресс-службе администрации города.

«Здание, которое загорелось, находится в ПГСК «Северо-Восточный» и используется в качестве СТО. Внутри предположительно находится пять автомобилей, наблюдается открытое горение, интенсивность пожара связана, в том числе, с горением горюче-смазочных материалов. Причины пожара будут устанавливаться», – говорится в сообщении.

Сургутян попросили не использовать для проезда улицу Быстринскую: ее временно перекрыли для работы экстренных служб по локализации пожара на СТО.

UPD. Пожар локализован.