Пожарные потушили пожар в кафе «Азия» в Сургуте

В Сургуте произошел пожар в кафе «Азия» на Нефтеюганском шоссе. Сообщение о возгорании в здании поступило в 6:35 утра, спустя два часа огонь был ликвидирован, рассказали в Главном управлении МЧС России по Югре.

«К месту вызова первое подразделение прибыло через 8 минут, на месте наблюдалось горение внутри здания с выходом огня на кровлю. В 7:33 огнеборцам удалось локализовать открытое горение на площади 100 кв.м. В 8:34 огнеборцы Сургута ликвидировали возгорание на площади 100 кв.м. На месте продолжают работать 26 человек личного состава и 8 единиц техники», − говорится в сообщении.

По предварительной информации, при пожаре никто не пострадал. Причина возгорания пока неизвестна.