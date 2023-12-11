Авторская песня жительницы Сургута Элины Лоб попала в ротацию радиостанции Крыма

Жительница Сургута Элина Лоб написала песню и попала в ротацию радиостанции «Радио Крым точка» в Симферополе. Певицу вдохновила поездка на море, так и родился текст музыкального произведения. После чего исполнительница позвонила на радио, где ее творчество оценил редактор, рассказали в «Сургутском вестнике».

«Меня пригласили в гости в Крым. Я вдохновилась природой, чайками, гостеприимством людей, с самого детства запомнился мне Крым. Два раза я была в «Артеке» на фестивале», – поделилась певица.

Элина Лоб родилась и выросла в Сургуте. С детства посещала занятия в ДК «Камертон».