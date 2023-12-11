Уборку снега возле Спорткомплекса в поселке Таежный обещают выполнить до середины декабря

В поселке Таежный около Спорткомплекса не убирали территорию еще с первого снега. Об этом корреспондентам siapress.ru рассказали местные жители. Оказалось, что эта территория не передана на содержание дорожным службам города. До признания тротуара бесхозным его будут периодически очищать.

«Указанная в запросе территория на данный момент не передана на содержание дорожным службам города. Департамент городского хозяйства и МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» готовят документы для признания тротуара бесхозяйным. Признание объекта бесхозяйным позволит обеспечить его зимнее содержание, а после оформления тротуара в муниципальную собственностью будет возможен его ремонт», – ответили siapress.ru в пресс-службе администрации Сургута.

С учетом погодных условий очистку снега планируют выполнить до 15 декабря.