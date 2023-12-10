Из-за морозов дачников просят бережно относиться к электричеству

Дачника Сургута рекомендовали бережно использовать электроэнергию: напомним, ранее, Городские электросети уже зафиксировали скачки напряжения в ряде дачных кооперативов. Они связаны, в первую очередь, с тем, что из-за морозов жители начали активнее использовать отопительные приборы. Однако они не только потребляют большое количество электроэнергии, но и пожароопасны, увлекаться их использованием не стоит, напоминает паблик администрации города ВКонтакте.

«В случае, если единственные источники тепла – электрические котлы или электрические отопительные приборы, необходимо понизить их мощность, установив температуру внутреннего воздуха 20-22 градусов», — дают рекомендации специалисты администрации. Также стоит отключить излишнее освещение внутри домой и лишние электроприборов, чтобы снизить нагрузку на электросети, которые во многих СНТ находятся не в самом хорошем состоянии.

Тех сургутян, которые живут в городе, попросили воздержаться от поездок на дачу.