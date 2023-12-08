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Куда сходить в Сургуте на выходных 9-10 декабря? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 9-10 декабря? // АФИША
Фото: vk.com/shmsurgut

9 декабря

Презентация компьютерной игры «Югра-история Агны»

Место проведения: Арт-резиденция «Квартира», улица Магистральная, 28. Время: 16:00.

Булат Сайфуллин презентует новую компьютерную игру «Югра-история Агны» в основу которой легли мифы и легенды коренных народов севера.

Презентация игры пройдет в тематической зоне с фуршетом и чайной церемонией. Разработчики студии «CHARGE» и ее руководитель Булат Сайфуллин представит игру, экспозицию иллюстраций, а также ответят на все интересующие вопросы.

Получить более подробную информацию о мероприятии вы можете по телефонам организаторов: 8 (922) 251-94-44 (Булат Сайфуллин), 8 (912) 814-13-29 (Анна Медведева) или электронной почте: i330i@yandex.ru. Группа ВКонтакте: https://vk.com/charge_gs. 18+

Музыкальная программа «Другие концерты»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: 17:00.

Ансамбль Центра электроакустической музыки (ЦЭАМ) Московской консерватории представит в галерее «Стерх» мультимедийные сочинения современных российских и зарубежных композиторов, с комментариями и обсуждением.

Руководит ЦЭАМ Николай Попов – один из ведущих российских композиторов электроакустической музыки. Венедикт Пеунов и Юлия Мигунова – постоянные участники значимых проектов новой музыки последних лет, принимают непосредственное участие в создании произведений, сотрудничают с композиторами разных стран.

Два вечера будут исполняться новейшие сочинения для баяна и виолончели с электронной музыкой и видео. Какие идеи и темы привлекают композиторов мира, что случилось с музыкой в 21 веке, кто эти «новый баянист» и «новый виолончелист» – предлагаем узнать на необычных концертах в галерее!

Телефон для справок: 35-79-28. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

ROCK В НЕВЕСОМОСТИ

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 20:00.

Соскучились по громким и мощным концертам? Окай, 9 декабря в Невесомости грянет большой гиг ROCK В НЕВЕСОМОСТИ, на котором выступят самые лютые и тяжёлые группы Сургута: LIGHT FUTURE, МОДЖО и SWEET GIFT. Вас ждёт море драйва, орущие гитары, плотный бас, долбящие барабаны и, конечно, энергичный вокал (либо его отсутствие). Ну и, как следствие, слэм, мош, серклпит, десвол, вот это вот все. Двадцать третий год медленно, так что не упусти возможность отжечь как в последний раз в этот теплый уютный декабрьский субботний вечеROCK!

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета по предпродаже: 400 рублей, в день мероприятия – 500 рублей. 16+

10 декабря

Гала-концерт «Орган, гобой и оркестр»

Место проведения: Католический храм, проспект Набережный, 19/1. Время: 17:00/19:00.

В дуэте с органисткой в католическом храме с Марией Блажевич выступит «Паганини гобоя» Алексей Балашов из Москвы. А в воскресенье 10 декабря к музыкантам присоединится еще и камерный оркестр «Элегия» под управлением Бориса Ошивалова.

В программе: концерт Баха для органа с оркестром, Дорийская токката и фуга ре минор Баха, виртуозное сочинение Паскуилли «Воспоминание о Неаполе» для гобоя и органа и премьера в Сургуте – практически неисполняемый концерт Ферстера для гобоя с оркестром!

Забронировать места можно по телефону: 89058268521. Рекомендуемое пожертвование: 500 рублей. 0+

Музейное занятие «Мастерская елочной игрушки»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 12:00.

Приближается самый волшебный праздник – Новый год. Во многих семьях существует добрая традиция украшать зеленую красавицу всем вместе, создавая уютную и праздничную атмосферу. В предстоящие выходные предлагаем изготовить свою неповторимую елочную игрушку, выполненную в технике папье-маше.

Телефон для справок: 51-68-17, 90-77-34. Цена билета: 150 рублей. 3+

Интерактивная экскурсия по выставке «НАТЮРМОРТ. Тихая жизнь вещей»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 14:00.

Вы узнаете, какая страна является родиной натюрморта, чем хвастались аристократы, для чего художникам нужна ткань и почему они рисуют натюрморт по-разному. А еще вы научитесь создавать постановку для натюрморта и сделаете зарисовку.

Телефоны для справок: 51-68-11, 51-68-10. Цена билета: детям до 6 лет – 50 рублей, от 7 до 18 – 100 рублей, взрослый билет – 200 рублей. 0+


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Сегодня в 16:33, просмотров: 156, комментариев: 0
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