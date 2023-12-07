Депутаты Сургута обсудили безопасность в школах и подвоз учеников

Сургутские депутаты обеспокоены обеспечением пожарной безопасности в образовательных учреждениях. По мнению народных избранников, выделенных на следующий год средств недостаточно, чтобы обеспечить все объекты системой дистанционного управления воротами.

Напомним, в этом году многие депутаты города направили часть средств, зарезервированных в бюджете Сургута на исполнение наказов избирателей, на оборудование школ и детских садов города такими системами. Но пока они установлены не во всех учреждениях. Народные избранники готовы подключиться к решению этого вопроса.

Еще один повод для беспокойства депутатов – организованный подвоз школьников на занятия. В проекте бюджета на эти цели запланировано около 80 миллионов рублей. Владимир Болотов попросил специалистов департамента предоставить перечень позиций проекта бюджета, потребность по которым выше запланированных расходов. Возможно, потребуется другая расстановка приоритетов, пояснил депутат.

«По сравнению с прошлым годом цифра сильно не выросла. И в прошлый раз эта потребность была закрыта не на 100%», – отметил Владимир Болотов.

В целом предложенный проект бюджета города по доходам составляет 41 177 млрд рублей, по расходам – 42 859 млрд. Дефицит обеспечен источниками финансирования полностью.