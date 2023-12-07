Депутаты Сургута завоевали победу на матче по волейболу

В Сургуте завершился сезон товарищеских волейбольных матчей, посвященный столетию этому виду спорта. Завершающая игра прошла 5 декабря. Капитанами волейбольных команд выступили первые руководители: управляющий Югорским отделением ПАО «Сбербанк» Александр Солоп и председатель думы Сургута Максим Слепов.

Депутатам удалось завоевать победу по итогам финального матча.

«Игра была очень интересной, насыщенной позитивными эмоциями. Несмотря на то, что на площадке встретились не профессиональные спортсмены, а любители, уровень игры порадовал, у соперников хорошая защита. Но нашей команде повезло чуть больше в результате. И болельщики получили свою порцию позитива. Это здорово – после напряженного рабочего дня снять напряжение в спортивной игре. Планируем сделать такие встречи традиционными», – отметил Максим Слепов.

Напомним, нынешним летом по инициативе думы Сургута и Молодежной палаты при думе города стартовала серия товарищеских матчей в рамках празднования 100-летия российского волейбола. Такая практика будет продолжена и в следующем году, для чего запланирована организация спортивных площадок для пляжного и снежного волейбола. Первый матч по снежному волейболу состоится в Сургуте уже в декабре.