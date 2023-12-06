В Сургуте мошенника, обманывающего пенсионеров, от уголовной статьи спасает только договор

В Сургуте мошенник ходит по домам и устанавливает пенсионерам противопожарные средства за большие деньги. Как рассказал читатель портала журналисту СИА-ПРЕСС, к его пожилой родственнице в квартиру нагрянул неизвестный и представился сотрудником горводоканала, показав фальшивое удостоверение. Ссылаясь на некий новый закон, мужчина убедил пенсионерку оплатить установку огнетушителя, а после заставил ее взять у соседей в долг, чтобы оплатить услуги.

«Сначала он убедил ее (пострадавшую – прим.ред.) подписать некие документы, дубликата которых она не получила. Затем попытался перевести деньги сам, но средств на счетах не оказалось. Тогда она под давлением пошла брать у соседей в долг», – сообщил читатель, пожелавший остаться анонимным.

Другие пострадавшие также писали об аферисте в местных пабликах. С пенсионерами мужчина «работал» по такой же схеме, отличались лишь суммы, которые мужчина переводил на свои счета – кто-то потерял 12 тысяч, а кто-то все 20.

В горводоканале журналисту СИА-ПРЕСС заявили, что это – мошенник: «СГМУП «ГВК» и его сотрудники не занимаются установкой противопожарных средств. Будьте бдительны».

В полиции корреспонденту пояснили, что в данном случае все пострадавшие должны обращаться в суд. По словам источника, знакомого с ситуацией, мнимый сотрудник водоканала заключает со своими жертвами договор, что означает согласие со всеми условиями предоставления услуги.

«Подобные ситуации происходят с клиентами программистов, которые приходят к людям на дом. Точно так же заключают договор и выставляют огромный счет на оплату. Здесь гражданско-правовой характер, за возвратом денег необходимо подать иск в суд», – поделился собеседник издания.