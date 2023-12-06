В Сургуте накажут вандалов за порчу остановок и домов

В Сургуте полицейские нашли четырех человек, причастных к порче нескольких объектов. Они сделали рисунки и подписи на входных группах жилых домов, баннерах и остановках. Трое вандалов оказались школьниками, еще один - совершеннолетним, сообщил глава города Андрей Филатов.

«Процесс порчи имущества школьники даже сняли на мобильный телефон. Неделю назад видео разлетелось по социальным сетям, причем не только сургутским. Этот факт, а также камеры наблюдения с системой распознавания лиц, установленные в Сургуте, помогли сотрудникам контрольного управления администрации города и полиции найти “героев”», - написал Андрей Филатов в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что сейчас решается вопрос о постановке подростков на учет. Их родителей могут привлечь к административной ответственности.

Совершеннолетнего вандала ждет штраф. По данным властей, он изрисовал остановочный комплекс возле дома №4 по ул. Лермонтова.

«С начала года вандалы повредили порядка 15-ти остановочных павильонов. Изрисовано же в разы больше. Для понимания, стоимость замены одного стекла в теплом павильоне составляет около 30-35 тысяч рублей», - добавил Андрей Филатов.

Власти и полиция продолжат устанавливать личности тех, кто портит муниципальное имущество. «Художников» обещают показывать в соцсетях.