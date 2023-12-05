Сургутяне еще могут поучаствовать в проверке знаний по Конституции

Онлайн-конкурс «30 лет Конституции России – проверь себя!» проходит с 1 октября. Цель конкурса – правовое просвещение и патриотическое воспитание граждан.
Организатором конкурса является Центральный исполнительный комитет Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Принять участие в тестировании может любой гражданин РФ, достигший 18 лет.
Инструкция по прохождению онлайн-тестирования «30 лет Конституции России - проверь себя!»:
- переходим по ссылке https://constitution.er.ru;
- нажимаем «начать тестирование»;
- проходим регистрацию (заполняем все личные данные, указываем номер действующего мобильного телефона, куда придёт код подтверждения, а также адрес электронной почты для получения сертификата после прохождения тестирования);
- полученный код вводим в появившееся окно;
- приступаем к тестированию (10 вопросов, на общее прохождение тестирования даётся 10 минут);
- после прохождения тестирования нажимаем «завершить», на указанную почту придёт сертификат с результатами.
Напомним, что призовой фонд Конкурса составляет 1 500 000 рублей. Итоги будут подведены 10 декабря. Победители появятся на сайте.