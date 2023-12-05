Двое юных сургутян стали финалистами окружного конкурса

Двое школьников Сургута приняли участие в финале окружного конкурса «Лидеры изменений Югры. Дети». Представили наш город победители муниципального этапа – учащаяся школы № 29 Виктория Новицкая и учащаяся школы №12 Татьяна Антонова.

Финал конкурса прошел в Ханты-Мансийске. В течение трех дней 10 команд работали с кейсами от окружных департаментов, решали управленческие задачи, а затем презентовали свой проект экспертам.

Отметим, в рамках муниципального этапа участники проекта презентовали свои инициативы экспертному жюри. В проекте приняли участие 30 школьников города, 16 из которых очно представляли свои проектные идеи. Ребята предлагали создание школьных пространств, городского школьного медиацентра, школьного театра и запуск чат-ботов для улучшения жизни школьников.

«Лидеры изменений Югры. Дети» – это проект для подростков 14 - 17 лет. С помощью него будущие профессиональные кадры могут прокачать свои навыки в проектировании и стратегическом управлении.