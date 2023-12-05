Сургутяне больше часа ждали автобус в 30-градусный мороз

Жители Сургута провели больше часа на морозе, ожидая прибытия автобуса №26. О произошедшем «Вестнику» рассказала одна из пассажирок.

По словам женщины, автобус не прибыл в ожидаемое время - ни в 7:12, ни в 7:30. Когда автобус, наконец, приехал, люди стали негодовать.

«Сколько можно. Ни на 12 минут, ни на полчаса не было автобуса. Все люди мерзнут, на работу опаздывают», - пожаловалась пассажирка.

Она прислала видео, которое сняла в автобусе. На кадрах видно большое количество людей в салоне. В результате давки одна из пассажирок получила травму - ее ногу зажало дверью.

Данный автобус обслуживается местной городской компанией «СПОПАТ», уточняет издание. Журналистам не удалось связаться с компанией. Сотрудники диспетчерской также не ответили на звонки. В мэрии Сургута пообещали прокомментировать произошедшее позднее.