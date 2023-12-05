В подъезде одного из сургутских домов лопнули батареи

Холода только пришли в Сургут, а один из многоквартирных домов Сургута уже сдался им на милость. В понедельник вечером по стенам подъездов дома на Крылова, 36 потекла вода — не выдержали батареи, притом что морозы пока что не экстремальные.

Впрочем, жильцам и этих морозов хватило: как «НГ» рассказал один из них, проблем с отоплением в доме более чем достаточно — люди мерзнут, периодически жалуясь в управляющую компанию «Градсервис» на холодные батареи в квартирах. К этим жалобам в последние недели присоединились еще и нарекания на работу лифтов: в высотке работают далеко не все подъемники. Так, например, в шесть утра 5 декабря в лифте застрял житель пятого подъезда. «Диспетчеры заявки принимают, но далеко не всегда сообщают их номер для отслеживания, ссылаясь на неработающий компьютер», — жалуются жильцы, отмечая, что и обращения во внутридомовом чате, в котором присутствует хаусмастер, не получают должного внимания.

Нынешнее ЧП — закономерный итог развития этой ситуации. Впрочем, возможно, оно же станет поводом для пересмотра коммунальщиков подхода к своей работе. Как сообщили очевидцы, после нынешнего прорыва им все-таки пришлось отреагировать на обращения.