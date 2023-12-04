Сургут признали лучшим городом российского Севера по итогам мониторинга качества жизни в городах страны. Независимая оценка проводилась Финансовым университетом при правительстве России, сообщает пресс-служба администрации Сургута.

«О привлекательности города для жизни, в первую очередь, говорит постоянный прирост населения. Население Сургута в 2023 году продолжило расти, составив уже более 415 тыс. человек. При этом около 200 тыс. жителей, то есть почти половина горожан – экономически активное население», - говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивают власти, уходит в прошлое старый деревянный Сургут. В городе на два года раньше выполнили обязательства по программе сноса и расселения жилья, признанного аварийным до 2017 года. В текущем году в Сургуте переселили 683 семьи. К середине 2024-го планируется расселить и снести все аварийные и ветхие деревянные дома по программе после 2017 года (на январь их насчитывалось 147).

На месте промышленных зон и заболоченных участков в Сургуте появляются новые микрорайоны. В этом году планируется сдать в эксплуатацию 250 тыс. кв. метров жилья, из них 117 тыс. кв. метров уже сдано. Также в городе продолжается благоустройство улиц и общественных пространств. За год специалисты отремонтировали 295 тыс. кв. метров дорог, устранили колейность на 121 тыс. кв. метров, выполнили ремонт 13 проездов и 10 дворов. Кроме того, выполнены работы по благоустройству четырех общественных территорий, смонтировано 9 спортивных площадок при школах и в местах досуга.

Визуально Сургут также становится интересным и привлекательным. Летом его улицы украшало около 42 тыс. кв. метров цветников и 53 тыс. кв. метров обновленных газонов. Зимой устанавливаются световые элементы, ледовые скульптуры, катки и зимние городки.

В недалеком будущем в Сургуте появится Научно-технологический центр. Сейчас ведется строительство его инженерной и транспортной инфраструктуры. В новых микрорайонах города строятся 4 дополнительные школы, одна из которых – в 42 микрорайоне – уже построена. За предыдущие два года введено в эксплуатацию три образовательных учреждения в 32, 33 и 39 микрорайонах.

С целью внедрения современных образовательных программ в сфере культуры и IT в Сургуте в этом году открылись Школа креативных индустрий и «Школа 21. Югра». Благодаря инициативному бюджетированию клуб «Факел» МБУ «Вариант» преобразован в качественно новое пространство для детей и молодежи «Точку».

Масштабную модернизацию переживает и городская сфера культуры. В 2023 году оснастили три детские школы искусств, выполнили ремонт трех зданий Сургутского краеведческого музея.

«Качество жизни горожан складывается из многих условий и факторов. При этом важна динамика развития: то, что было хорошо вчера, сегодня устроит далеко не всех. Поддерживать высокую планку по всем векторам развития в настоящем и смотреть в будущее – как раз задача органов местного управления. А решаем мы ее все вместе. На сегодня, судя по обратной связи от жителей и оценке независимых экспертов, это удается. Важно высокий уровень качества удержать и планомерно перейти на новый, еще более комфортный», - подчеркнул глава Сургута Андрей Филатов.