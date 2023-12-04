Сургут возглавил антирейтинг по количеству должников за капремонт

Сургут выбился в лидеры по должникам за капремонт. В городе крупные задолженности имеют собственники чуть больше 16 тысяч помещений, но это на 200 меньше, чем полгода назад. В пятерке лидеров также оказались города Нижневартовск (13435), Нефтеюганск (4047) и Сургутский район (3229).

Всего 59 тысяч югорчан имеют долги по взносам за капремонт на сегодняшний день.

«В списке должников – собственники не только квартир, но и нежилых, коммерческих, торговых площадей. Внушительные задолженности более миллиона рублей зафиксированы в Сургуте, Нефтеюганске и Урае. В отношении собственников нежилых помещений имеются решения арбитражного суда. Что касается владельцев квартир в многоквартирных домах, они тоже умудряются накопить впечатляющие долги. Например, житель Нефтеюганска просрочил по взносам почти 185 тысяч рублей, а также накопил 65 тысяч рублей пени. Ведется судебно-претензионная работа», – подчеркнули представители Фонда капремонта.