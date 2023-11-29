Utair запускает полеты из Сургута в Баку

Авиакомпания Utair ввела в осенне-зимнее расписание несколько новых рейсов за границу. У жителей Югры появится возможность улететь из Сургута в Баку. Кроме того, появятся рейсы из Москвы в азербайджанские города Гянджу и Нахичевань, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
«Год назад мы значительно расширили программу полетов в города Азербайджана. Ввели рейсы в Баку из Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, а также в Гянджу и Нахичевань — из Москвы. Планируем наращивать частоту полетов и будем выполнять рейсы по этим маршрутам круглый год», — сообщил президент «Utair — пассажирские авиалинии» Олег Семенов.
Рейсы Utair в Азербайджан в осенне-зимнем расписании:
В Баку - из Сургута, Москвы, Грозного, Самары, Санкт-Петербурга, Тюмени, Уфы.
В Гянджу и Нахичевань - из Москвы.
«Что это крайне необходимо для экономики Югры?».
Или это тупо прибыльные коммерческие рейсы, обычно заполненные «подзавязку», с билетами от 20 тысяч рублей?
Следует помнить, что всегда вместе честными трудягами «братских» стран все тридцать лет авиарейсами осуществлялся наркотрафик в Югру. Или я, пардон, ошибаюсь. Но я помню район магазина «Москва» в 90-годах и многие точки наркодилеров в Тюмени, которые сломали жизнь и подорвали здоровье тысячам юным сургутянам и тюменцам. Может стоит огласить медицинскую статистику Сургута и Тюмени из учреждение, которые занимаются профилактикой наркомании. Или огласить всю статистику УМВД, и его отдела который принял дела у некогда существовавшей Сургутской управления наркополиции. Как как всё-таки доставляются в Сургут и в Югру наркотики?
А диаспоры, которые любят отвечать за своих соотечественников, остаются как бы в стороны от фактов провозки наркотиков и ходатайствуют вновь и вновь об открытии примятых рейсов в страны Средней Азии и Закавказья и не получают, как правило, отказа. Ну, да. Если в Сургуте 50 тысяч иностранных мигрантов их ведь как-то надо завозить, не заставишь же их добираться в Сургут «на перекладных». Три- четыре часа полёта и ты в Сургуте или в Ташкенте. где «тепло, яблоки растут». Красота! Такой современный авиасервис для иностранных мигрантов от Ютейр, что местные жители с их поездками в гости в Рязань и в Кострому, просто «отдыхают».