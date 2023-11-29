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​Из Сургута в Баку полетят самолеты

Utair запускает полеты из Сургута в Баку

​Из Сургута в Баку полетят самолеты
Фото: utair.ru

Авиакомпания Utair ввела в осенне-зимнее расписание несколько новых рейсов за границу. У жителей Югры появится возможность улететь из Сургута в Баку. Кроме того, появятся рейсы из Москвы в азербайджанские города Гянджу и Нахичевань, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«Год назад мы значительно расширили программу полетов в города Азербайджана. Ввели рейсы в Баку из Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, а также в Гянджу и Нахичевань — из Москвы. Планируем наращивать частоту полетов и будем выполнять рейсы по этим маршрутам круглый год», — сообщил президент «Utair — пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Рейсы Utair в Азербайджан в осенне-зимнем расписании:

В Баку - из Сургута, Москвы, Грозного, Самары, Санкт-Петербурга, Тюмени, Уфы.

В Гянджу и Нахичевань - из Москвы.


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Сегодня в 12:49, просмотров: 338, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 13:59
Ну да. Рейс из Сургута в Баку, Москвы, Грозного, Самары, СПб, Тюмени, Уфы и из Москвы в Гянджу и Нахичевань в 10 миллионный Азербайджан, пожалуйста! Прямые рейсы их Сургута в Душанбе и Худжанд, в Таджикистан, пожалуйста! Прямые рейсы из Сургута в Астану и Алматы в Казахстан, пожалуйста! Прямые рейсы из Сургута в Бишкек, Киргизия, пожалуйста! Прямые рейсы из Сургута в Ташкент, Узбекистан, пожалуйста! А говорят, что самолетов не хватает из-за санкций, что запчастей нет, что Аэрофлот безвозвратно потерял из-за санкций 71 Боинг. А в «братские» страны Средней Азии и Закавказья, «война войной, а обед по расписанию»? Или я, пардон, ошибаюсь и некоторые рейсы, введённые по «просьбам братских национальных диаспор», исключены из осенне- зимнего расписания? Между тем добраться из Сургута в Тюмень можно уже не на Боинге или Эйрбасе, а на винтовом 70 местном ATR, а из Тюмени в Березово, Игрим, Ханты-Мансийск на 50-летних винтовых АН-24. А во многие российские города прямых рейсов давно уже нет и обыватели по привычке едут туда с пересадками через Москву, как главный авиатранспортный хаб страны. Или ещё проще, но не дешевле, поездами с пересадками в Екб, Москве и тд, с посещением «временного жд сарая» вернее жд Вокзала» в г. Сургуте. А тем временем стоит задаться вопросом к Ютейр и другим авиакомпаниям страны, которые так озаботились доставкой трудовых мигрантов в Сургут и Югру:
«Что это крайне необходимо для экономики Югры?».
Или это тупо прибыльные коммерческие рейсы, обычно заполненные «подзавязку», с билетами от 20 тысяч рублей?
Следует помнить, что всегда вместе честными трудягами «братских» стран все тридцать лет авиарейсами осуществлялся наркотрафик в Югру. Или я, пардон, ошибаюсь. Но я помню район магазина «Москва» в 90-годах и многие точки наркодилеров в Тюмени, которые сломали жизнь и подорвали здоровье тысячам юным сургутянам и тюменцам. Может стоит огласить медицинскую статистику Сургута и Тюмени из учреждение, которые занимаются профилактикой наркомании. Или огласить всю статистику УМВД, и его отдела который принял дела у некогда существовавшей Сургутской управления наркополиции. Как как всё-таки доставляются в Сургут и в Югру наркотики?
А диаспоры, которые любят отвечать за своих соотечественников, остаются как бы в стороны от фактов провозки наркотиков и ходатайствуют вновь и вновь об открытии примятых рейсов в страны Средней Азии и Закавказья и не получают, как правило, отказа. Ну, да. Если в Сургуте 50 тысяч иностранных мигрантов их ведь как-то надо завозить, не заставишь же их добираться в Сургут «на перекладных». Три- четыре часа полёта и ты в Сургуте или в Ташкенте. где «тепло, яблоки растут». Красота! Такой современный авиасервис для иностранных мигрантов от Ютейр, что местные жители с их поездками в гости в Рязань и в Кострому, просто «отдыхают».

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