Сургутяне могут принять участие в VII Всероссийском юридическом диктанте

Со 2 по 12 декабря 2023 года для граждан России пройдёт VII Всероссийский правовой (юридический) диктант.

Это крупнейший просветительский проект в области юриспруденции, который проводится с целью оценки уровня правовой грамотности населения. Диктант можно написать в режиме онлайн на официальном портале юрдиктант.рф в любой день и время после запуска работы платформы. Запуск состоится 2 декабря.

Юрдиктант рассчитан на граждан в возрасте от 14 лет. Тестирование будет состоять из 40 вопросов, на ответы выделяется 60 минут. Предусмотрены два уровня сложности: «Базовый» и «Профессиональный».

Писать диктант можно на шести языках (русский, китайский, английский, арабский, испанский и португальский). Кроме того, в него будут включены видео вопросы от известных юристов, государственных и общественных деятелей.

Каждый участник по окончанию теста сможет скачать сертификат о прохождении юридического диктанта с персональным результатом.

Организатором юридического диктанта выступает Ассоциация юристов России при поддержке ряда государственных и общественных организаций, а также представителей бизнеса и средств массовой информации.

Более подробную информацию можно узнать по ссылке: https://юрдиктант.рф/