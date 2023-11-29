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В Сургуте пройдет Всероссийский юридический диктант

Сургутяне могут принять участие в VII Всероссийском юридическом диктанте

В Сургуте пройдет Всероссийский юридический диктант

Со 2 по 12 декабря 2023 года для граждан России пройдёт VII Всероссийский правовой (юридический) диктант.

Это крупнейший просветительский проект в области юриспруденции, который проводится с целью оценки уровня правовой грамотности населения. Диктант можно написать в режиме онлайн на официальном портале юрдиктант.рф в любой день и время после запуска работы платформы. Запуск состоится 2 декабря.

Юрдиктант рассчитан на граждан в возрасте от 14 лет. Тестирование будет состоять из 40 вопросов, на ответы выделяется 60 минут. Предусмотрены два уровня сложности: «Базовый» и «Профессиональный».

Писать диктант можно на шести языках (русский, китайский, английский, арабский, испанский и португальский). Кроме того, в него будут включены видео вопросы от известных юристов, государственных и общественных деятелей.

Каждый участник по окончанию теста сможет скачать сертификат о прохождении юридического диктанта с персональным результатом.

Организатором юридического диктанта выступает Ассоциация юристов России при поддержке ряда государственных и общественных организаций, а также представителей бизнеса и средств массовой информации.

Более подробную информацию можно узнать по ссылке: https://юрдиктант.рф/


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Сегодня в 12:22, просмотров: 236, комментариев: 0
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