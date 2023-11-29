В Сургуте пройдет квест по поиску арт-объектов

Жителей Сургута приглашают принять участие в увлекательном квесте по поиску арт-объектов, расположенных в разных уголках нашего города и отражающих культуру коренных народов Югры. Мероприятие состоится 2 декабря, начало в 12.00. Прием заявок продлен до 1 декабря.

«В преддверии празднования Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предлагаем сургутянам интересно провести время, приняв участие в поиске арт-объектов и больше узнать об истории города, культуре коренных народов. Задача квеста: найти объекты этнической тематики, сделать фото и разместить его в информационных системах («Яндекс.Карты», 2GIS). Предусмотрено несколько номинаций. Планируются гастрономические призы от партнеров мероприятия, в том числе сертификат в один из ресторанов города. Всего для поиска будут представлены шесть объектов, как новые, так и другие, связанные с культурой коренного населения», – отмечает директор МКУ «Историко-культурный центр «Старый Сургут» Елена Галеева.

Принять участие в квесте могут команды от 2 до 5 человек, в том числе дети с родителями. Заявки на участие принимают в историко-культурном центре «Старый Сургут» по адресу: ул. Энергетиков, 2 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 или по электронной почте: starsurgut.excursion@mail.ru. Подробности о проведении конкурса-квеста на официальном сайте учреждения https://stariy-surgut.ru/posetitelyam/novosti/priglashaem-k-uchastiyu-v-gorodskom-konkurse-kvest/, в группе ИКЦ «Старый Сургут» в социальной сети ВКонтакте. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 24-78-39, 24-38-89, 24-17-44. Место сбора команд 2 декабря в ИКЦ «Старый Сургут». Подведение итогов и награждение победителей состоится в этот же день.

Квест проводится при поддержке Администрации Сургута в рамках инициативного проекта горожан «Создание этнокультурных арт-объектов». В конце августа прошлого года в Администрацию города был внесен инициативный проект «Создание этнокультурных арт-объектов». Инициативной группой граждан собрано более 500 подписей сургутян. Инициаторы в своем проекте отметили, что информирование населения города о традициях и культуре народов, проживающих на территории Югры, является составной частью необходимого культурного воспитания

и создания чувства причастности к истории родной земли. Одной из основных целей проекта они обозначили благоустройство общественных пространств малыми архитектурными формами, объединенными тематикой коренных народов Севера. Места для размещения этнокультурных арт-объектов были определены Администрацией города с учетом уже имеющегося наполнения парков и скверов, а также обеспечения доступа к фигурам всех желающих сургутян. Данный проект также был поддержан на окружном уровне и стал одним из победителей ежегодного регионального конкурса инициативных проектов. Благодаря победе проект получил софинансирование в размере 70%. Его реализация проходит в два этапа. Первый: разработка, приобретение и установка арт-объектов. Особенность проекта: на каждой фигуре планируется размещение табличек с QR-кодом, который ведет на страницу в сети Интернет, содержащую информацию о празднике, обрядах и традициях коренных народов. Второй этап: квест.

«Три фигуры уже установлены в городе: «Черный лис», «Ворон», «Кедровая шишка». Последняя, высотой около 3 метров, появилась в Сургуте в ноябре. Прочность конструкции обеспечивают металлический каркас, пластины из нержавеющей стали, сваренные аргонной сваркой, бетонное основание. Объект покрыт порошковой краской и специальным лаком. Позднее планируется установить подсветку. Скоро привезут фигуру «Олень с олененком». Исполнение всех фигур планируется в единой полигональной технике, которая учитывает этнический стиль. Подрядчик по результатам торгов – из Тюмени», – рассказала директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

Всего в этом году в Сургуте будут реализованы 11 инициативных проектов на общую сумму почти 70 миллионов рублей.

«В Сургуте действует механизм инициативного бюджетирования: из бюджета города выделяются средства на идеи жителей. Администрация города старается максимально поддерживать инициативы горожан. Каждый сургутянин может обратиться в Администрацию города со своей идеей. Можно направлять предложения по благоустройству общественных территорий, о проведении событийных мероприятий. Обратиться могут как граждане, собравшись в группу не менее 3-х человек в возрасте от 16 лет, так и любая организация, ТОСы. Проекты принимаются круглый год, каждые два последних рабочих дня месяца. Помочь с оформлением проекта могут в МКУ «Наш город», тел.: 28-27-08», – рассказала директор департамента финансов Администрации города Маргарита Новикова.

Добавим, с начала года 5 проектов сургутян уже реализованы. Произведено устройство освещения для обеспечения безопасного перехода детей к школе № 45, благоустроены придомовые территории многоквартирных домов по пр. Ленина 70 и Ленина 70/1, открыто молодежное пространство «Точка», прошли концерты под открытым небом в рамках проекта «Летние филармонические сезоны», молодёжный фестиваль «Сургут в движении».