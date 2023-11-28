Депутатский корпус Сургута высоко оценил ремонтную кампанию в 2023 году

В Думе Сургута подвели итоги дорожной кампании во время заседания комитета по городскому хозяйству. В этом году на реконструкцию ушло 950 миллионов. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» удалось отремонтировать участки по улицам Бажова, Привокзальная, проспекту Комсомольскому.

Разговоры о планах начала ремонтной кампании в районе ж/д вокзала велись не первый год. Депутат Богдан Гужва отметил важность капитального ремонта автодороги и активность горожан в решении вопросов города.

«Большая благодарность за Привокзальную улицу. Буквально недавно там проходили. Визуально все сделано хорошо, уже приходят благодарности от жителей. И мы благодарим администрацию и подрядчиков за темпы. Так держать», – поделился впечатлениями народный избранник.

Кроме того, за счет средств городского бюджета в летнюю ремонтную кампанию было выполнено:

устройство двух разворотных площадок для маршрутных автобусов;

шесть лежачих полицейских,

ликвидация колейности на участках городских дорог общей площадью более 120 тысяч кв. м., протяженностью почти 22 км;

ремонты 13 внутриквартальных проездов на площади 34 тысячи кв.м, протяженностью 3,5 км;

ямочный ремонт дорожных покрытий площадью почти 26 тысяч кв.м.

За содействие в проведении ремонтной кампании представители парламента поблагодарили ПАО «Сургутнефтегаз». Силами нефтяников было отремонтировано четыре объекта общей протяженностью четыре километра, площадью почти 68 тысяч кв.м.

«Хотелось бы выразить благодарность компании ПАО «Сургутнефтегаз», его руководству за ежегодную помощь в ремонте дорог для города Сургута. Большие объемы берут на себя. Спасибо», – подчеркнул председатель комитета Владимир Клишин.