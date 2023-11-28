Сургутян призывают поучаствовать в голосовании за лучшие проекты югорчан

На портале «Открытый регион - Югра» стартовало общественное голосование за инициативные проекты жителей, реализованные в 2022 году.
От города Сургута в конкурсе принимает участие инициативный проект ««Цифровая лига Сургута (Digital league of Surgut – DLS)».
Приглашаем Вас принять участие в данном голосовании, которое проходит до 30 ноября 2023 года включительно и поддержать проект нашего города.
Проголосовать можно следующим образом:
- Зайдите на портал «Открытый регион - Югра» в раздел «Инициативное бюджетирование Югры» (либо по ссылке - https://isib.myopenugra.ru/).
- Войдите в Ваш профиль на данном портале либо авторизуйтесь путем регистрации личного кабинета. При этом от Вас понадобится адрес электронной почты и номер телефона.
- Далее необходимо пройти по ссылке «В инициативе будущее Югры» выбрать «онлайн голосование»
- Выбрать проект, заявленный от Сургута - «Цифровая лига Сургута (Digital league of Surgut – DLS)»», который можно также найти по ссылке https://isib.myopenugra.ru/isibkonkurs2023/works/1076385/ либо по QR-коду: