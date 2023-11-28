Сургутян призывают поучаствовать в голосовании за лучшие проекты югорчан

На портале «Открытый регион - Югра» стартовало общественное голосование за инициативные проекты жителей, реализованные в 2022 году.

От города Сургута в конкурсе принимает участие инициативный проект ««Цифровая лига Сургута (Digital league of Surgut – DLS)».

Приглашаем Вас принять участие в данном голосовании, которое проходит до 30 ноября 2023 года включительно и поддержать проект нашего города.

Проголосовать можно следующим образом: