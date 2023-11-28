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В преддверии Дня Неизвестного Солдата югорчане смогут проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны

В Югре пройдет акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»

В преддверии Дня Неизвестного Солдата югорчане смогут проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны

1 декабря 2023 года, накануне Дня Неизвестного Солдата состоится международная акция – «Тест по истории Великой Отечественной войны».

С 2015 года в России и 50-ти странах мира проходят международные тестирования по истории Великой Отечественной войны в рамках международного проекта «Большая история». По итогам каждого тестирования формируется аналитический отчет с описанием основных проблемных вопросов, который направляется в адрес профильных органов государственной власти, а также публикуется в СМИ.

Участникам будет предложено проверить знания об истории Великой Отечественной войны, ответив на ряд вопросов, охватывающих различные события времен Великой Отечественной войны. По правилам теста за 40 минут нужно ответить на 40 вопросов, после прохождения теста будет направлен сертификат, подтверждающий участие.

Тестирование проходит на территории Российской Федерации и более чем 50 странах мира.

В 2022 году в нем приняли участие более 2,5 млн. человек. В Югре в 2022 году участниками теста стали более 43 тысяч югорчан. В этом году вопросы охватывают героические подвиги в годы войны, трогательные истории с мест сражений и работы в тылу, про малоизвестные факты Великой Отечественной войны. Одной из главных задач акции – мотивировать участников к изучению истории Великой Отечественной войны.

Традиционно организаторами теста в автономном округе выступают Молодёжный парламент при Думе Югры, окружной Департамент образования и науки, а также учебные заведения, молодёжные общественные организации и объединения.

Главная региональная площадка теста организована в Сургуте в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история». Представители общественности, депутаты, лидеры общественного мнения, активная молодежь и сургутяне примут участие в акции на региональной площадке.

Важным новшеством в этом году стал региональный компонент теста. Совместно с Молодёжью Ханты – Мансийска и Сургута подготовлено 4 вопроса о тружениках Югры, приближающих Победу в Великой Отечественной войне. Безусловно, отметили заслуги Ханты – Мансийцев в обеспечении фронта продовольствием. Увековечили имена ветеранов.


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Сегодня в 16:53, просмотров: 184, комментариев: 0
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