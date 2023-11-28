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Вокзал в Сургуте начнут возводить в 2024 году

Железнодорожный вокзал Сургута достроят в 2025 году

Вокзал в Сургуте начнут возводить в 2024 году
Фото: siapress.ru

Строительство нового вокзала в Сургуте начнется только в следующем году. Сейчас инвестор ожидает получения разрешающих документов. Ожидается, что в 2025 объект начнет функционировать. Об этом сообщил директор регионального департамента дорожного хозяйства и транспорта Александр Лебедев во время прямого эфира.

«Подрядчик сейчас находится у нас в стадии выхода с глав госэкспертизы и, в принципе, уже со следующего года, я думаю, мы увидим хорошую динамику в строительстве. Этот вопрос держит на личном контроле губернатор, это должен быть современный, комфортный доступный для маломобильных групп населения объект. Поэтому я думаю, что все получится. Мы в 2025 году уже настроены ввести в эксплуатацию ж/д вокзал в Сургуте и параллельно также мы ведем работы по ж/д вокзалу в Пыть-Яхе», — рассказал директор департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры Александр Лебедев.

Более подробно о сносе железнодорожного вокзала Сургута читайте в нашей «горячей теме».


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Сегодня в 15:13, просмотров: 271, комментариев: 1
Комментарии:
6xz34e
Сегодня в 15:30
Отличное высказывание Александра Лебедева -"Строить (вокзал) еще не начали,но точно будет функционировать в 2025 году!"

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