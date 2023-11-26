В Сургуте 1 декабря запустят движение по новому участку улицы Усольцева

В Северо-Западном районе Сургута 1 декабря откроют новый участок дороги на ул. Усольцева - от ул. Есенина до Тюменского тракта. Особенность этого участка в том, что работы выполнены по контракту жизненного цикла, куда входит целый комплекс: проектирование, строительство, содержание до 2027 года.

Запускаемый в эксплуатацию участок ул. Усольцева должен улучшить транспортную доступность к железнодорожному району города, отмечают в администрации Сургута.

«Но это только первый этап по созданию новой транспортной артерии города. В перспективе в несколько этапов планируется проектирование и строительство продолжения этой дороги вплоть до улицы Аэрофлотской. Ожидается, что улица Усольцева по завершению ее строительства разделит автомобильные потоки, идущие с северной части города, разгрузит Грибоедовскую развязку. Также будет обеспечен более комфортный доступ к новым объектам образования», - сообщает пресс-служба мэрии в официальном телеграм-канале.

В 2023 году в Сургуте отремонтировали порядка 300 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети. Большую часть работ выполнили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».